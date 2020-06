Positivo al COVID-19, organizza tre feste private: Cazares multato e denunciato in Brasile

Juan Cazares è un giocatore ecuadoriano in forza all'Atletico Mineiro, club allenato da Jorge Sampaoli. L'ex di River e Banfield è salito agli onori delle cronache per aver organizzato tre feste private nella sua casa di Belo Horizonte in pieno regime di quarantena. Per questo motivo, è stato multato di 25.000 dollari e denunciato alle autorità per la violazione del codice penale e per aver messo in pericolo la salute dei suoi invitati.

Una decisione inevitabile, in quanto Cazares è stato trovato positivo al COVID-19 in un test effettuato il giorno prima dell'ultima delle tre feste sopra citate. Insomma, una bella gatta da pelare per l'ex CT dell'Argentina. E dal Brasile assicurano che il club in cui ha militato anche Ronaldinho sia pronto a disfarsi del suo numero 10.