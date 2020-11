Praet: "L'Italia mi ha reso un calciatore migliore, ma sono più felice in Premier League"

vedi letture

Dopo aver incontrato qualche difficoltà di ambientamento nella sua prima stagione con la maglia del Leicester, Dennis Praet sembra aver finalmente trovato la giusta continuità di rendimento per entrare stabilmente nell'undici titolare di Rodgers: "Non dobbiamo riunirci due o tre giorni alla settimana per studiare la tattica dell'avversario - ha detto l'ex Sampdoria nel corso di un'intervista rilasciata al magazine belga Voetbalmagazine-.In Premier League è solamente più divertente giocare a calcio, non mentirò su questo. L'Italia mi ha reso un calciatore migliore, ma sono più felice in Premier League", le parole riportate da sampdorianews.net.