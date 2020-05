Preetz sulla sospensione di Kalou: "Ha causato molti danni all'Herta e non solo"

A corredo del comunicato dell’Hertha Berlino con il quale è stata ufficializzata la sospensione di Solomon Kalou dopo il video pubblicato su Facebook che vedeva l’ex Chelsea andare a giro per il centro sportivo senza rispettare i protocolli sanitari obbligatori anti-Covid (Clicca qui per la storia completa!) arrivano anche alcune dichiarazioni dell’amministratore delegato del club di Berlino Michael Preetz: "Con il suo video, Salomon Kalou non solo ha causato molti danni all'Hertha BSC, ma soprattutto nell'attuale discussione sociale sulla ripresa del gioco e sul ruolo del calcio professionistico, dà l'impressione che i singoli giocatori non prendano sul serio la battaglia contro il Coronavirus. Tuttavia, vorrei sottolineare espressamente che abbiamo attirato l'attenzione di tutti sull'igiene e le norme sulla distanza sociale assicurando che siano state rigorosamente rispettate di Salomon Kalou, soprattutto perché è un giocatore esperto. La sua cattiva condotta richiese comunque un'azione coerente".