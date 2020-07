Prem'er Liga russa, lo Spartak vince 3-0 contro l'Akhmat. 3-1 del Tula contro l'Ural

Si sono già giocate tre delle quattro gare in programma in Premier League russa. L'Arsenal Tula ha vinta 3-1 in casa dell'Ural, 0-0 tra Samara e Krasnodar, importante vittoria per 3-0 dello Spartak Mosca contro l'Akhmat Grozny. Alle 19:30 il via di Zenit-Orenburg.

La classifica aggiornata

Zenit 66

Lokomotiv Mosca 51

Krasnodar 49

CSKA Mosca 47

Rostov 44

Arsenal Tula 37 *

Ufa 37

Spartak Mosca 36 *

Dinamo Mosca 35 **

Ural 35 *

Rubin Kazan 34

Sochi 33

Akhmat Grozny 31 *

Tambov 28

Samara 28 **

Orenburg 24