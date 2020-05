Premier a porte chiuse per tutto il 20/21? Presidente FA: "Dura immaginare tifosi allo stadio"

vedi letture

Greg Clarke, presidente della Football Association in Inghilterra, ha scritto una letterà ai membri della federazione per parlare delle sue sensazioni a lungo periodo riguardanti il calcio e soprattutto il ritorno degli spettatori negli stadi. La Premier League, scrive la BBC a riguardo, fra i possibili scenari sta valutando anche quello di giocare l’intera prossima stagione, la 2020/2021, senza pubblico: “La verità è che non sappiamo ancora come andranno le cose. Ma con il distanziamento sociale in atto ancora per un po’ di tempo dovremo affrontare sostanziali cambiamenti nell’intero ecosistema calcistico. Per esempio è difficile immaginare folle di tifosi, che sono la linfa vitale del gioco, tornare a vedere le partite in breve tempo. La FA sta costruendo diversi scenari che potremmo potenzialmente affrontare come risultato della pandemia”.