Premier, è sprofondo Reds: il Nottingham Forest vince 3-0 ad Anfield. Crystal Palace 4°
Crisi senza fine per il Liverpool. Nemmeno la sosta ha fatto bene alla squadra di Slot, che incappa in un'altra giornata da dimenticare e perde clamorosamente ad Anfield contro il Nottingham Forest. Un vero e proprio tonfo (il sesto nelle ultime sette giornate), uno 0-3 frutto delle reti di Murillo, Savona e Gibbs-White che fa sprofondare i campioni in carica all'11° posto.
Tutte più combattute le altre sfide disputate nel pomeriggio. Il Brighton batte 2-1 il Brentford (che sbaglia un rigore al 94') e sale in quinta posizione, mentre il Crystal Palace è quarto grazie al successo contro il fanalino di coda Wolverhampton. Cade il Sunderland, che incappa in una giornata negativa e cede di misura al Fulham. Pari scoppiettante invece tra Bournemouth e West Ham.
IL PROGRAMMA DELLA 12^ GIORNATA
Sabato 22 novembre
Burnley - Chelsea 0-2
Bournemouth - West Ham 2-2
Brighton - Brentford 2-1
Fulham - Sunderland 1-0
Liverpool - Nottingham Forest 0-3
Wolverhampton - Crystal Palace 0-2
Newcastle - Manchester City (18.30)
Domenica 23 novembre
Leeds - Aston Villa (15.00)
Arsenal - Tottenham (17.30)
Lunedì 24 novembre
Manchester United - Everton (21.00)
CLASSIFICA
Arsenal 26
Chelsea 23 *
Manchester City 22
Crystal Palace 20 *
Sunderland 19 *
Bournemouth 19 *
Brighton 19 *
Tottenham 18
Aston Villa 18
Manchester United 18
Liverpool 18 *
Brentford 16 *
Everton 15
Fulham 14 *
Newcastle 12
Nottingham Forest 12 *
Leeds 11
West Ham 11 *
Burnley 10 *
Wolverhampton 2 *
* una partita in più