Premier, è sprofondo Reds: il Nottingham Forest vince 3-0 ad Anfield. Crystal Palace 4°

Crisi senza fine per il Liverpool. Nemmeno la sosta ha fatto bene alla squadra di Slot, che incappa in un'altra giornata da dimenticare e perde clamorosamente ad Anfield contro il Nottingham Forest. Un vero e proprio tonfo (il sesto nelle ultime sette giornate), uno 0-3 frutto delle reti di Murillo, Savona e Gibbs-White che fa sprofondare i campioni in carica all'11° posto.

Tutte più combattute le altre sfide disputate nel pomeriggio. Il Brighton batte 2-1 il Brentford (che sbaglia un rigore al 94') e sale in quinta posizione, mentre il Crystal Palace è quarto grazie al successo contro il fanalino di coda Wolverhampton. Cade il Sunderland, che incappa in una giornata negativa e cede di misura al Fulham. Pari scoppiettante invece tra Bournemouth e West Ham.

IL PROGRAMMA DELLA 12^ GIORNATA

Sabato 22 novembre

Burnley - Chelsea 0-2

Bournemouth - West Ham 2-2

Brighton - Brentford 2-1

Fulham - Sunderland 1-0

Liverpool - Nottingham Forest 0-3

Wolverhampton - Crystal Palace 0-2

Newcastle - Manchester City (18.30)

Domenica 23 novembre

Leeds - Aston Villa (15.00)

Arsenal - Tottenham (17.30)

Lunedì 24 novembre

Manchester United - Everton (21.00)

CLASSIFICA

Arsenal 26

Chelsea 23 *

Manchester City 22

Crystal Palace 20 *

Sunderland 19 *

Bournemouth 19 *

Brighton 19 *

Tottenham 18

Aston Villa 18

Manchester United 18

Liverpool 18 *

Brentford 16 *

Everton 15

Fulham 14 *

Newcastle 12

Nottingham Forest 12 *

Leeds 11

West Ham 11 *

Burnley 10 *

Wolverhampton 2 *

* una partita in più