Premier, finisce 1-1 tra Burnley e Sheffield United: i blades sognano ancora l'Europa

Un pareggio che non frena le ambizioni dello Sheffield United. Si chiude 1-1 lo scontro diretto con il Burnley, gli ospiti non riescono a scavalcare l'Arsenal e rimangono in ottava posizione, a -7 dal quinto posto. Nel primo tempo i padroni di casa passano in vantaggio grazie alla rete di Tarkowski, ma all'80' arriva il gol del pareggio di Egan. Termina 1-1, ora i blades avranno un altro scontro in chiave Europa contro il Wolverhampton, mentre il Burnley rimane fuori dai giochi, almeno per il momento.