Premier, il Chelsea di Lampard stecca ancora: 3-3 contro il Southampton, doppietta di Werner

Secondo pareggio consecutivo per il Chelsea di Lampard, contro il Southampton arriva un altro 3-3. Solito spettacolo da parte dei blues che in attacco non deludono mai: doppietta di Werner nel primo tempo e partita virtualmente indirizzata. Ings riapre il match a due minuti dal termine della prima frazione, Adams pareggia i conti nella ripresa. Al 59' ci pensa Havertz, ma i saints non mollano ed evidenziano i problemi difensivi dei londinesi: in pieno recupero Vestergaard, su assist di Walcott, trova il gol del definitivo 3-3.

