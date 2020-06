Premier, il primo gol dopo lo stop è di Sterling: l'esterno dei Citizens non segnava dal 2019

Un gol che vale doppio. Raheem Sterling, esterno inglese del Manchester City, ha segnato il primo gol dopo lo stop del campionato. Dopo lo 0-0 tra Aston Villa e Sheffield United, la squadra di Guardiola è tornata al successo grazie ad uno dei protagonisti della stagione del City. Una rete importantissima per il calciatore inglese che non aveva mai segnato nel 2020.

L'ultimo gol dell'ex Liverpool risale al turno del Boxing Day, quando Aguero e compagni persero sul campo del Wolverhampton. Nonostante il periodo di digiuno Sterling ha raggiunto per il terzo anno consecutivo la doppia cifra: 11 gol in campionato, 3 in EFL Cup, 1 nel Community Shield e 5 in Champions League (di cui 4 segnati all'Atalanta), per un totale di 20 gol siglati in 39 match. È tornata la Premier League e Pep Guardiola ha ritrovato Raheem Sterling, uno dei suoi attaccanti più prolifici.