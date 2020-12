Premier, il West Ham espugna Leeds grazie a un gol dell'italiano Ogbonna: Bielsa battuto 2-1

West Ham corsaro in casa del Leeds. Gli Hammers, passati in svantaggio al 6' dopo un rigore di Klich, sono riusciti ad aggiudicarsi la sfida valida per il 12° turno di Premier League grazie alle reti di Soucek al 25' e dell'italiano Ogbonna all'80'. Con questo risultato il West Ham è quinto con 20 punti, mentre la squadra del Loco Bielsa è quattordicesima con altrettante lunghezze in classifica.