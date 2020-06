Premier, il Wolverhampton non si ferma più: 1-0 sul campo dell'Aston Villa, 3° successo di fila

In Premier League non si ferma più il Wolverhampton, in piena corsa per un posto in Champions League. Nella prima sfida del sabato inglese, valevole per la trentaduesima giornata di campionato, i Wolves battono di misura l'Aston Villa in trasferta grazie ad una rete al 62' di Dendoncker. Terza vittoria di fila per la squadra di Nuno Espirito Santo, la quarta nelle ultime cinque partite, che la proietta al quinto posto in classifica, a -2 dal Chelsea anche se con una partita in più.