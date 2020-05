Premier, incentivi ai giocatori che convinceranno i compagni ad accettare il "Project Restart"

Secondo quanto riportato dal Daily Mail alcuni giocatori di Premier League sarebbero stati incentivati dai club affinché si convincano ad accettare il "Project Restart" e che convincano anche i compagni di squadra. Nelle ultime settimane è emerso come molti calciatori siano perplessi sulla ripartenza e gli stessi medici hanno sollevato dubbi sul protocollo, con 4 di essi a temere per la salute dei professionisti che scenderanno in campo. Per questo si sta cercando di proporre dei benefit sui contratti su coloro che riusciranno a far sì che gli interessi del club vengano salvaguardati.