Premier, l'Everton beffa un Aston Villa sempre più disperato. Leicester ok e quarto

vedi letture

Sono terminate le prime due sfide del 36° turno di Premier League in programma oggi. L'Aston Villa sfiora un colpaccio che sarebbe stato vitale in chiave salvezza, pareggiando 1-1 sul campo dell'Everton. Restano tre i punti di distacco sulle quartultime, che sono Watford e West Ham. Il Leicester resta in scia del Chelsea battendo 2-0 lo Sheffield United: le Foxes staccano momentaneamente il Manchester United, impegnato tra poco in trasferta contro il Crystal Palace.

Everton-Aston Villa 1-1: 72' Konsa, 87' Walcott (E)

Leicester-Sheffield United 2-0: 29' Perez, 79' Gray