Premier, le ultime tre sotto accusa: retrocessione immediata se bloccheranno la ripartenza

Il Mail fa il punto su quella che potrebbe essere una decisione da parte del calcio inglese in caso di mancata ripartenza. Le ultime tre in campionato in Premier League, ovvero Norwich City, Aston Villa e Bournemouth, verrebbero retrocesse in caso di mancata ripartenza. E lo saranno se continueranno, spiega il giornale, se ostacoleranno il Project Restart, ovvero il piano per ricominciare a giocare in Inghilterra.