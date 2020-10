Premier League, 0-0 tra WBA e Burnley: primo punto in stagione per gli ospiti

Finisce con un pareggio a reti bianche il primo dei due incontri previsti oggi in Premier League, ovvero quello tra il West Bromwich Albion e il Burnley. Nonostante i padroni di casa abbiano attaccato con maggiore decisione, soprattutto nella ripresa, le due squadre si spartiscono il punteggio in palio. In classifica, conquista il primo punto il Burnley lasciando così l'ultimo posto in solitaria mentre il WBA stacca il fondo di un solo punto raggiungendo quota 2.

La classifica

Everton 13

Aston Villa 12

Liverpool 10

Leicester 9

Arsenal 9

Tottenham 8

Chelsea 8

West Ham 7

Leeds 7

Man City 7

Southampton 7

Newcastle 7

Crystal Palace 7

Man United 6

Wolves 6

Brighton 4

WBA 2

Burnley1

Sheffield 1

Fulham 1