Premier League, 1-1 tra Everton e Man United. Il Tottenham perde in casa 3-2

Nel pomeriggio di Premier League è andato in scena un divertente 1-1 tra l'Everton e il Manchester United. La squadra di Ancelotti è passata in vantaggio dopo appena tre minuti grazie alla rete di Calvert-Lewin ma i Red Devils hanno trovato il pari al 31' con Bruno Fernandes. Nell'altra gara invece il Tottenham è stato battuto per 3-2 dal Wolverhampton dopo essere stato per due volte in vantaggio e punito poi al 73' da Jimenez che ha trovato il gol della vittoria degli ospiti.

Il programma completo del 28° turno di Premier:

Venerdì

21:00 Norwich-Leicester 1-0

Sabato

13:30 Brighton - Crystal Palace 0-1

16:00 Bournemouth - Chelsea 2-2

16:00 Newcastle - Burnley 0-0

16:00 West Ham - Southampton 3-1

18:30 Watford - Liverpool 3-0

Rinviata Aston Villa - Sheffield Utd