Premier League, 14^ giornata: Sheffield ancora a 0 vittorie. Welbeck regala un punto al Brighton

Ancora nessuna vittoria, dopo 14 giornate di Premier League, per lo Sheffield United. 1-1 il finale della gara in casa del Brighton, con i Blades avanti grazie alla rete di Bogle fino all'87' quando Danny Welbeck ha agguantato il pareggio per i Seagulls.

I risultati della 14esima giornata di Premier League:

Newcastle-Fulham 1-1

Everton-Arsenal 2-1

Southampton-Manchester City 0-1

Crystal Palace-Liverpool 0-7

Brighton-Sheffield United 1-1

La classifica di Premier League dopo 14 giornate:

Liverpool 31

Everton 26

Tottenham 25*

Leicester 24*

Southampton 24

Manchester City 23*

Manchester United 23**

Chelsea 22*

West Ham 21*

Wolves 20*

Aston Villa 19***

Newcastle 18*

Crystal Palace 18

Leeds 17*

Arsenal 14

Brighton 12

Fulham 10

Burnley 10**

West Brom 7*

Sheffield United 2

* una partita in meno

** due partite in meno

*** tre partite in meno