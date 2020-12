Premier League, 16° turno: l'Arsenal vince a Brighton. Cinquina del Leeds sul WBA

Riprende fiato l'Arsenal di Mikel Arteta che dopo il successo nel derby londinese contro il Chelsea coglie un prezioso successo a Brighton. Ancora a segno Alexandre Lacazette. Gunners che scavalcano Crystal Palace e Newcastle e si assestano in 13esima posizione. Spicca il successo del Leeds sul campo del West Bromwich, che solamente domenica scorsa era riuscito a imporre il pari al Liverpool ad Anfield. Ennesimo ko per lo Sheffield United, sceso in campo nonostante diversi soggetti risultati positivi al Covid-19. Secondo 0-0 consecutivo per il Southampton, bloccato dal West Ham.

Di seguito i risultati delle partite delle 19 del 16° turno di Premier League:

BRIGHTON-ARSENAL 0-1 - 66' Lacazette

BURNLEY-SHEFFIELD UNITED 1-0 - 32' Mee

SOUTHAMPTON-WEST HAM 0-0

WEST BROMWICH-LEEDS 0-5 - 9' aut-Sawyers, 31' Alioski, 36' Harrison, 40' Rodrigo, 72' Raphinha