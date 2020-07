Premier League 2020-2021: si parte il 12 settembre, il mercato si chiuderà il 5 ottobre

vedi letture

Adesso anche l’Inghiterra ha la data della ripartenza del campionato. La Premier League 2020/2021 prenderà il via il prossimo 12 settembre. Questo per consentire alle squadre che potrebbero raggiungere la fase di finale di Champions League e di Europa League il riposo necessario al termine della stagione. Per quanto riguarda invece il calciomercato, prenderà il via oggi per poi concludersi alle 23 del 5 ottobre prossimo. Dal 5 ottobre al 16 alle 17 sarà inoltre ci sarà una finestra per gli scambi fra Premier League e EFL.