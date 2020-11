Premier League, a Bale bastano tre minuti per riprendersi il Tottenham: Brighton battuto 2-1

Dopo la sconfitta in Europa League, è tornato alla vittoria il Tottenham che in campionato ha battuto 2-1 il Brighton. In vantaggio con il rigore di Harry Kane dopo 13 minuti dall'inizio della gara, gli Spurs sono stati raggiunti sul pareggio da Lamptey al 56' ma al 73', Gareth Bale, in campo da appena tre minuti, ha firmato il gol della vittoria tornando a segnare con la maglia del Tottenham ben sette anni dopo. Con questo successo la squadra di Mourinho sale al secondo posto a 14 punti mentre il Brighton resta a quota 5.