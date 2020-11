Premier League, al Liverpool non basta Diogo Jota: il Brighton lo riacciuffa al 93'

Non basta Diojo Jota al Liverpool che dopo la sconfitta di Champions League contro l'Atalanta, non riesce a tornare alla vittoria in campionato pareggiando per 1-1 sul campo del Brighton. Dopo il rigore sbagliato dai padroni di casa con Maupay e il gol annullato dal VAR a Salah, i Reds sono riusciti a trovare il gol del vantaggio Diogo Jota al 60' e nel finale hanno visto il 2-0 sfumato per un intervento sempre del VAR sul gol di Manè. In pieno recupero però il Brighton è riuscito a strappare l'1-1 con un rigore trasformato da Pascal Gross e con questo pareggio il Liverpool sale 21 punti, a +1 sul Tottenham impegnato domani contro il Chelsea. Il Brighton invece sale a quota 10.