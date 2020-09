Premier League, altra goleada ma questa volta trionfa il Leeds: 4-3 al Fulham

Altra goleada per il Leeds United che dopo il 4-3 rimediato in casa del Liverpool, ha rimediato lo stesso risultato contro il Fulham ma questa volta trovando i tre punti della vittoria. La squadra di Bielsa è passata in vantaggio dopo appena cinque minuti dall'inizio della gara con Costa ma al 34' Mitrovic ha pareggiato su rigore. Al 41' sempre dal dischetto Klich ha riportato avanti il Leeds che nella ripresa ha dilagato con le reti di Bamford e Costa ma il Fulham non si è arreso e ha accorciato con Reis e Mitrovic che però non hanno evitato la sconfitta ai Cottagers. Prime tre punti dunque per Bielsa in Premier League.