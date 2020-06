Premier League, altri due positivi al Coronavirus. Uno è del Norwich: out col Southampton

Dopo l'ultimo round di test per il Coronavirus su 1200 tra giocatori e membri dello staff, la Premier League ha fatto sapere di aver trovato due nuove persone positive. Uno di questi è un giocatore del Norwich che ha diramato un comunicato ufficiale: "Il Norwich City può confermare che uno dei suoi giocatori è stato trovato positivo dopo la tornata di test anti COVID-19. In linea con i protocolli della Premier League, il giocatore si autoisolverà per un periodo di sette giorni prima di essere testato nuovamente. Prima di poter riprendere gli allenamenti, il giocatore dovrà dare esito negativo a un nuovo test. Il club non fare il nome del giocatore in questione e chiede che la sua privacy e riservatezza sia rispettata in questo momento". Il giocatore del Norwich risultato positivo pertanto salterà la prossima gara di Premier League in programma venerdì contro il Southampton.