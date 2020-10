Premier League, Ancelotti è il manager del mese: "Puntiamo all'Europa"

Carlo Ancelotti è stato premiato come manager del mese di settembre in Premier League. Il tecnico è stato protagonista alla guida dell'Everton di una partenza a razzo, con 4 vittorie in altrettante partite. "Sono davvero contento, è un grande risultato. Condivido questo premio con il mio staff e i miei giocatori. Abbiamo iniziato molto bene e speriamo di continuare e di vincere di nuovo questo premio". La svolta, per Ancelotti, è arrivata alla prima giornata, col successo contro il più quotato Tottenham: "Quella vittoria ha accresciuto la nostra fiducia". Sul mercato: "Abbiamo lavorato molto bene, ingaggiando i giocatori di cui avevamo bisogno e che si sono adattati molto velocemente". Sugli obiettivi: "Puntiamo a raggiungere l'Europa la prossima stagione e a rimanere al vertice il più a lungo possibile". Per Ancelotti, 61 anni, questo è il quinto premio di manager del mese. L'ultimo fu nel 2011, alla guida del Chelsea.