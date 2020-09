Premier League, arriva il nuovo inno: è stato registrato anche negli studi di Abbey Road

La Premier League ha un nuovo inno in vista della stagione 2020/21. La colonna sonora risuonerà in tutti gli stadi prima del calcio d'inizio, ed è stata registrata in vari luoghi, tra cui i mitici Abbey Road Studios di Londra. Il compositore britannico Dave Connolly ha sviluppato e prodotto il brano musicale e ha collaborato con un gruppo di 83 musicisti e tecnici - tra cui un'orchestra e un coro gospel dal vivo - per un periodo di nove mesi.