Premier League, Aubameyang stende l'Everton e rilancia l'Arsenal per l'Europa

Una sfida spettacolare all'Emirates, piena di gol ed emozioni e terminata con la vittoria per 3-2 dell'Arsenal nei confronti dell'Everton di Carlo Ancelotti. Mattatore assoluto per i Gunners l'attaccante Pierre-Emerick Aubameyang, a segno per gli ultimi due gol dei suoi. La partita però all'inizio sorrideva ai Toffees, passati avanti grazie a Calvert-Lewin ma ripresi da Nketiah e dal gabonese. Momentaneo pareggio ospite con Richarlison poco prima dell'intervallo, ma nella ripresa Aubameyang ha firmato la vittoria che permette ai Gunners di rimettersi in gioco per le posizioni europee.

Il programma del ventisettesimo turno di Premier League:

Chelsea-Tottenham 2-1

Burnley-Bournemouth 3-0

Crystal Palace-Newcastle 1-0

Sheffield United-Brighton 1-1

Southampton-Aston Villa 2-0

Leicester-Manchester City 0-1

Manchester United-Watford 3-0

Wolverhampton-Norwich City 3-0

Arsenal-Everton 3-2

Liverpool-West Ham (lunedì, ore 21)