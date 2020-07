Premier League, Bournemouth nei guai: al 45' il Southampton è avanti 1-0

Finisce il primo tempo Vitality Stadium, con i padroni di casa che si sono messi nei guai da soli: al 41' Ings ha firmato il gol del vantaggio per il Southampton che condanna praticamente il Bournemouth. In caso di ko nella sfida odierna la permanenza in Premier League delle cherries sarebbe praticamente compromessa. Nel secondo tempo servirà invertire la rotta per poter sperare ancora.