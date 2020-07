Premier League, Brighton condanna Norwich e ipoteca la salvezza: a Carrow Road finisce 1-0

Un k.o. che sa tanto di retrocessione in Championship per il Norwich, un successo che sa tanto di permanenza in Premier League per il Brighton. Nell'anticipo della trentatreesima giornata di Premier League ad avere la meglio sono gli uomini di Potter, corsari a Carrow Road grazie alla rete di Trossard al 25'. Con questo successo il Norwich resta a -7 dalla zona salvezza, con una partita in più, mentre il Brighton vola a +9 dal terzultimo posto.