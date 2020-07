Premier League: Bruno Fernandes e Pogba regalano tre punti allo United, 3-0 contro l'Aston Villa

Nessuna fatica. Il Manchester United gioca sul velluto e vince 3-0 contro l'Aston Villa: torna al gol anche Paul Pogba, ora i red devils si portano s -1 dal Leicester e dal quarto posto. Nel prossimo turno la squadra di Solskjaer dovrà vedersela con il Southampton. L'Aston Villa si complica la vita e rimane a -4 dalla zona salvezza: contro il Crystal Palace bisogna assolutamente strappare una vittoria.

Una sola squadra in campo - Lo United parte subito con il piede giusto e al 27' trova il gol dell'1-0 con il solito Bruno Fernandes, su calcio di rigore. In pieno recupero segna ancora Greenwood, mentre al 58' ritrova il sorriso anche l'ex Juventus Pogba. I Villans ci provano, ma non riescono mai ad impensierire la compagine ospite. Quarta vittoria consecutiva per gli uomini di Solskjaer che non mollano la presa in chiave Champions.