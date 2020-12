Premier League, Burnley-Sheffield United 1-0. Tre punti d'oro per i Clarets: gol e highlights

vedi letture

Importante successo in chiave salvezza per il Burnley contro il derelitto Sheffield United. La squadra di Sean Dyche si porta a +5 dal Fulham terzultimo mentre per i blades è notte fonda: appena 2 punti ottenuti in 16 partite. La salvezza è già un miraggio.