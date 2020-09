Premier League, clamoroso ko del Man City: il Leicester lo travolge per 5-2 all'Etihad

Clamorosa sconfitta per il Manchester City, battuto 5-2 dal Leicester City all'Etihad Stadium. Eppure la squadra di Guardiola era passata in vantaggio dopo appena quattro minuti grazie alla rete di Mahrez ma poi è stata travolto dalla tripletta di Jamie Vardy, mattatore assoluto della sfida, dal gol di Maddison e dal rigore di Tielemans. A nulla è servito il gol di Ake per i Citizens, che perdono al loro debutto casalingo. Il Leicester con questa vittoria vola in testa alla classifica di Premier League a 9 punti, mentre il City resta a quota 3, con una gara in meno.