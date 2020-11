Premier League, clamoroso ko dell'Arsenal: all'Emirates Stadium passa l'Aston Villa 3-0

Clamorosa sconfitta subita dall'Arsenal che è stato travolto per 3-0 in casa dall'Aston Villa. Dopo un gol annullato a McGinn per fuorigioco dal VAR, gli ospiti sono passati in vantaggio al 25' con l'autogol di Saka e nella ripresa hanno completato la festa grazie alla doppietta di Watkins. Con questo successo l'Aston Villa sale a 15 punti e lascia l'Arsenal a quota 12.