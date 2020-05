Premier League, club fiduciosi sul "Project Restart": ritorno partite da metà giugno

vedi letture

La Premier League, come noto, aveva programmato venerdì una importante riunione sul rientro in campo degli atleti, sia in termini di allenamenti che di gare, ma il rinvio della conferenza stampa del governo, ha fatto scivolare ogni decisione a non prima di lunedì. La nuova data darà alla Premier League e ai suoi club il tempo di esaminare i piani del governo in modo più completo: i club, rivela Sky Sport UK, restano fiduciosi di poter iniziare gli allenamenti nella terza settimana di maggio, in vista di un ritorno alle gare già a metà giugno.