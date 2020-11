Premier League, da 0-2 a 3-2: Cavani trascina il Man United, che rimonta al Southampton

Splendida rimonta del Manchester United che sotto di due gol, ha trionfato 3-2 in casa del Southampton. A fine primo tempo i padroni di casa erano avanti di due gol grazie a Bednarek e Ward-Prose ma nella ripresa i Red Devils si sono svegliati e con un Cavani in più in attacco schierato al posto di Greenwood hanno prima accorciato le distanze grazie a Bruno Fernandes e poi trovato la rimonta grazie alla doppietta del Matador, la prima in Premier League. Con questo successo il Manchester United sale a 16 punti e infila la terza vittoria consecutiva mentre il Southampton resta a quota 17.