Premier League, disastro Arsenal: il Brighton fa 2-1 in pieno recupero, crisi gunners

L'Arsenal è riuscito a segnare, ma la squadra di Arteta non sa più vincere. Succede di tutto nel match di oggi pomeriggio col Brighton: prima il gol di Pepe al 68', poi il pareggio dei padroni di casa e la rete decisiva in pieno recupero. Piove sul bagnato in casa gunners, dopo il ko col City è arrivata un'altra sconfitta. Ormai la Champions League è davvero lontana.