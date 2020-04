Premier League, domani si valuterà la deadline. Championship col problema playoff-playout

Nella riunione di domani dei club di Premier League si discuterà della deadline del torneo e della possibilità di chiudere il campionato entro il 30 giugno. Questa è la volontà dei club che vogliono evitare di trovarsi in situazioni spinose come i contratti a scadenza, non solo dei calciatori. Liverpool, Watford e Newcastle, per esempio, interromperanno la loro partnership con i rispettivi sponsor tecnici e lo stesso vale per altri club con i main sponsor. Non tutti sono d'accordo per la data limite, come ad esempio il proprietario del Brighton, Tony Bloom sottolineando tuttavia come andare oltre potrebbe creare dei problemi. Gli altri tornei: dalla Championship in giù c'è l'appendice dei playoff e playout. Un'idea che potrebbe essere presa in considerazione è quella di annullarli promuovendo le prime due in classifica e non facendo retrocedere squadre dalla Premier League. Questo porterebbe a un massimo campionato a 22.