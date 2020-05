Premier League, domenica le indicazioni di Boris Johnson. Poi riunione per i criteri di ripartenza

In Premier League, dove alcuni club hanno già ripreso le sedute di allenamento individuali all’interno dei centri sportivi, si continua a spingere per la ripresa del campionato. Il protocollo che dovrà indicare modalità e precauzioni da prendere per gli allenamenti è oramai pronto, ma almeno fino alla prossima settimana servirà attendere, spiega la BBC. Il primo ministro Boris Johnson infatti comunicherà al paese la roadmap per uscire dal lockdown solo nella giornata di domenica 10, dopodiché la Premier League potrà tornare a riunirsi per recepire le direttive e muoversi di conseguenza con l'obiettivo dichiarato di tornare in campo per concludere la stagione.