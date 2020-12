Premier League, dopo il Tottenham si ferma anche il Liverpool: 1-1 col Fulham

vedi letture

Dopo il pareggio del Tottenham, non ne ha approfittato il Liverpool che non è andato oltre l'1-1 in casa del Fulham. I Cottagers sono passati in vantaggio al 25' con Reid ma a fine gara la squadra di Klopp ha trovato il pareggio grazie al rigore trasformato da Momo Salah al 79'. Con questo punto i Reds raggiungono a quota 25 in vetta il Tottenham, mentre il Fulham sale a otto punti.