Premier League, dubbi sulla ripartenza. Eva Carneiro: "Basta un solo caso positivo e salta tutto"

Eva Carneiro, ex medico sociale del Chelsea, ha ammesso le sue perplessità circa il protocollo di ripresa della Premier League. Intervenuta alla BBC ha dichiarato: "Ci vuole un solo caso per mandare in aria tutto e mettere a rischio molte persone, quindi qualcosa deve cambiare ed è nell'interesse di tutti. I medici sono addestrati nel controllare le infezioni, ma questa è una situazione che stiamo iniziando a conoscere, quindi avranno bisogno di un addestramento efficace. Far seguire protocolli e procedure abbastanza rigorosi da contenere e identificare l'infezione sarà una vera sfida".