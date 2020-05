Premier League, due giorni di meeting tra club e giocatori. Molti perplessi sulla ripartenza

vedi letture

Secondo quanto riportato dal Daily Mail i club di Premier League saranno tenuti a organizzare delle riunioni di squadra per discutere del "Project restart". Le videoconferenze daranno possibilità ai giocatori dei 20 club di Premier League di esprimere le loro preoccupazioni circa il ritorno in campo. Molti sono perplessi o chiaramente contrari a proseguire la stagione, nonostante il Governo abbia dato l'ok dal 1° giugno per organizzare nuovamente le competizioni. E proprio questa scelta è considerata da alcuni calciatori come una mera mossa politica nella quale essi sono considerati delle pedine per calmare le acque mentre il virus continua a uccidere centinaia di persone nel Regno Unito. Nella giornata di ieri si è espresso Raheem Sterling e nelle ultime ore anche Danny Rose, peraltro con toni piuttosto coloriti.