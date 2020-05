Premier League e ripartenza, Allardyce: "Il vero problema sarà lo stato mentale dei giocatori"

Sam Alalrdyce afferma che i molti giocatori non saranno in grado di affrontare il ritorno in campo poiché spaventati dalle conseguenze che potrebbe avere giocare in piena pandemia. In un articolo da lui scritto per il Times dichiara che la vera sfida dei giocatori è quella mentale più che fisica: "Riportare il calcio in piedi è la più grande sfida che il calcio inglese dovrà affrontare". Big Sam aggiunge: "Rimettere in forma i giocatori in quattro settimane è possibile, ma è l'ultimo dei problemi. La vera sfida è quella mentale. Vanno rassicurati che non ci saranno ripercussioni nel caso trovassero troppo difficile giocare. Odierei se qualcuno venisse schernito nel caso dicesse: 'Non sono in grado di giocare'. Nessuno può essere messo sotto indebita pressione per giocare".