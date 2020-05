Premier League e ripartenza: lo scenario attuale fra dubbi dei club ed economia a rischio

vedi letture

Di seguito alcuni punti sulla situazione in Inghilterra, col meeting in corso tra i 20 club di Premier League:

QUANDO LA STAGIONE È SOSPESA?

Il primo incontro sospeso è stato Manchester City-Arsenal dell'11 marzo, quando il tecnico dei Gunners Mikel Arteta è stato contagiato, primo caso nel calcio inglese, dal coronavirus. Successivamente, il rinvio è stato esteso a tutte le altre partite con il COVID-19 che ha iniziato a diffondersi in modo sempre più massiccio.

QUANDO LA STAGIONE RIPARTIRÀ?

Nell riunione del 1° maggio è stato stabilito che la ripresa sarebbe avvenuta solo quando il Governo e i medici avrebbero considerato sicuro e appropriato il ritorno in campo. Al momento non c'è una data fissata, anche se la speranza è quella di ripartire il 12 giugno.

LA RIUNIONE DEI CLUB

È attualmente in corso con i dirigenti delle 20 società di Premier League e i vertici della Lega. Nessun calciatore o allenatore vi partecipa e solo successivamente la Premier League incontrerà i rappresentanti della Professional Footballers Association e della League Manager Association.

COSA SI RISCHIA IN CASO DI ANNULLAMENTO DELLA STAGIONE

Le stime effettuate, considerando i mancati introiti da botteghino e da diritti tv porterebbe a una clamorosa perdita di 1 miliardo di sterline.

COSA FRENA IL RITORNO IN CAMPO

Quattro medici della Premier League si sono esposti, manifestando le preoccupazioni per la salute dei calciatori in caso di ripresa. È stata redatta una lettera da 100 punti nei quali sono elencati i potenziali problemi della ripresa della stagione. Altra questione spinosa quella dell'utilizzo di campi neutri per le partite. Diversi club, tra cui Brighton, Aston Villa e Watford contestano la proposta, ritenendo che il campionato potrebbe essere falsato e che è necessario che ognuno mantenga il fattore campo. Di questo si voterà lunedì e saranno necessari 14 voti favorevoli.