Premier League, è scontro sulla deadline. Le big six contro nove club

È scontro in Premier League in vista della riunione prevista oggi fra i club. Si discuterà del taglio degli stipendi e soprattutto della ripresa del torneo e della deadline. Secondo quanto riportato dal Daily Mail la Premier League aveva inizialmente considerato il 12 luglio come data limite, per evitare che i broadcasters chiedessero degli importanti sconti (per 875 milioni di euro). Paure mitigate grazie alle rassicurazioni delle emittenti che detengono i diritti del torneo, riservandosi condizioni migliori in futuro.

Tuttavia il 30 giugno scadranno i contratti di molti giocatori e non solo: diversi club perderanno sponsor o li cambieranno. Ad esempio il Liverpool che saluterà New Balance per passare a Nike il 1° luglio. Ciò che è emerso è che nove club di Premier League stiano cercando di fissare un ultimatum per la fine della stagione, mentre le big six (Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea e Tottenham) vorrebbero evitare una deadline.