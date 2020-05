Premier League, i club temono che il Liverpool falsi il torneo: "Faranno giocare i ragazzini?"

"Red alert after Kop clinch title" titola oggi il Sun. I club di Premier League sono preoccupati che il Liverpool possa giocare con i ragazzini una volta vinto il titolo, mettendo a rischio l'integrità della competizione. Ricordiamo che a febbraio si sono scatenate le polemiche attorno a Jurgen Klopp per aver schierato la squadra giovanile contro lo Shewsbury nel replay di FA Cup. Un vero e proprio boicottaggio del tecnico tedesco, che ritenne ingiusto occupare la settimana di riposo della Premier, decidendo così di consentire ai suoi giocatori di riposare. Per la cronaca, anche con la squadra di ragazzini i reds passarono il turno. Quando mancano 9 giornate alla fine il Liverpool ha 25 punti di vantaggio (e una partita in più) sul Manchester City. Anche se la squadra di Pep Guardiola vincesse le 10 partite rimanenti, al Liverpool basteranno 6 punti per essere campione.