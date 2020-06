Premier League, hat trick Martial e il Man United va. Jimenez trascina i Wolves

Si sono concluse le gare delle 19.15 del 31° turno di Premier League. Sale in cattedra Anthony Martial, che con la sua tripletta ha trascinato il Manchester United al successo contro lo Sheffield United. Erano sette anni che un giocatore dei red devils non si portava a casa il pallone, l'ultimo fu Robin van Persie. Resta in corsa Champions il Wolverhampton grazie al solito Raul Jimenez. Bene l'Everton che affossa un Norwich sempre più vicino alla Championship, pari del Newcastle contro un Aston Villa che aggancia West Ham e Bournemouth in un'avvincente corsa per evitare la retrocessione.

MANCHESTER UNITED-SHEFFIELD UNITED 3-0 - 7', 44' e 74' Martial

NEWCASTLE-ASTON VILLA 1-1 - 68' Gayle (N), 88' El Mohamady (N)

NORWICH-EVERTON 0-1 - 55' Keane

WOLVERHAMPTON-BOURNEMOUTH 1-0 - 60' Jimenez

Classifica

Liverpool 83

Manchester City 63

Leicester 55

Chelsea 51

Manchester United 49

Wolverhampton 49

Tottenham 45

Sheffield United 44

Crystal Palace 42

Everton 41

Arsenal 40

Burnley 39

Newcastle 39

Southampton 37

Brighton 33

Watford 28

West Ham 27

Bournemouth 27

Aston Villa 27

Norwich 21