Premier League, i match delle 16 al 45': rimonta del Manchester United, il Leicester sullo 0-0

Terminano i primi 45' di gioco in Premier League: il Manchester United è in vantaggio dopo aver subito il gol di Stanislas, decisive le reti di Greenwood e Rashford su calcio di rigore. In pieno recupero Martial si inventa un gran gol dal limite, si va all'intervallo con i padroni di casa avanti 3-1. In chiave Champions frena il Leicester con il Crystal Palace: al momento il punteggio al King Power Stadium è ancora fermo sullo 0-0. Tutto è ancora in bilico, la squadra di Solskjaer vuole assolutamente il quarto posto.

I risultati parziali dei match delle 16.00 :

Manchester United - Bournemouth 3-1 (15' Stanislas, 29' Greenwood, 35' rig. Rashford, 47' Martial)

Leicester - Crystal Palace 0-0