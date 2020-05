Premier League, Mirror: "Calciatori credono che non sia sicuro tornare a giocare"

Come la Serie A, c'è caos anche intorno alla Premier League e una ripartenza dopo l'emergenza Coronavirus. Il Sunday Mirror racconta di un progetto per la ripresa non condiviso dai calciatori e in prima pagina titola: "I calciatori credono che non sia sicuro tornare a giocare".