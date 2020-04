Premier League, Telegraph: allenamenti dal 18 maggio. Il campionato dall'8 giugno

Ultime sulla ripresa della Premier League riportate dal Telegraph. Sta circolando in questi minuti una timetable di come potrebbero riprendere i lavori. Allenamenti al completo dal 18 maggio, il campionato riprenderebbe l'8 giugno. Il piano sarà discusso oggi individualmente coi club e sarà poi sottoposto al placet governativo. Il 7 maggio è atteso un nuovo decreto da parte del Governo per allentare le misure in atto.