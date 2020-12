Premier League, il Chelsea strapazza il West Ham e si porta a -2 dal secondo posto

Il Chelsea batte nettamente il West Ham in casa con un secco 3-0 e si aggancia il Tottenham in zona Europa portandosi a soli due punti dal Leicester secondo e tenendo così a distanza gli Hammers relegati a -4 punti dall'Europa League. I Blues sono passati in vantaggio al 10' del primo tempo con Thiago Silva per poi prendere il largo nel finale di gara con una rapida doppietta di Abraham, in gol prima al 78' e poi all'80'.