Premier League, il Chelsea torna alla vittoria: tris al Burnley. Segna ancora Werner

Dopo due pareggi consecutivi, il Chelsea è tornato alla vittoria in campionato battendo 3-0 il Burnley in trasferta. I Blues sono passati in vantaggio al 26' con Ziyech e poi nella ripresa hanno arrotondato il risultati grazie alla reti di Zouma e ancora di Timo Werner, tornato al gol dopo essere rimasto a bocca asciutta nello 0-0 di Old Trafford. Con questo successo il Chelsea sale a 12 punti e lascia il Burnley all'ultimo posto a quota 1.